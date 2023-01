LUMC was ook doelwit van ddos-aanval

Ook het LUMC in Leiden is doelwit geweest van een aanval door cybercriminelen. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving van Omroep West dat het ziekenhuis zaterdag twee keer kort getroffen werd door een ddos-aanval, een van vijf en een van vijftien minuten.

Net als bij andere ziekenhuizen was de aanval waarschijnlijk het werk van de Russische hackersgroep, Killnet. “Het heeft met de aanvallen op andere ziekenhuizen te maken”, aldus de woordvoerder. Ook het UMCG in Groningen, het universitair medisch centrum in Maastricht (MUMC+) en de instantie Z-CERT, dat de zorg helpt met cybersecurity werden doelwit.

De aanvallen op het LUMC zorgden ervoor dat de website van het ziekenhuis twee keer korte tijd plat lag. Gegevens van patiënten zijn niet in gevaar geweest, volgens het ziekenhuis en het patiëntenportaal en de digitale dossiers waren ook bereikbaar.

Killnet had aanvallen aangekondigd op onder meer ziekenhuizen in landen die Oekraïne helpen in de oorlog tegen Rusland.