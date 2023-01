Miljoenenpubliek voor speciaal NOS Journaal over Watersnoodramp

De eerste aflevering van het NOS Watersnoodjournaal heeft maandag ruim 2,3 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Daarmee zit het bulletin qua kijkcijfers precies tussen die van het reguliere journaal en De Slimste Mens op NPO 1.

Naar de kennisquiz met Philip Freriks keken maandagavond de meeste mensen, namelijk zo’n 2,6 miljoen. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok even daarvoor iets meer dan 2 miljoen kijkers. Tussen Kunst en Kitsch, dat na De Slimste Mens op NPO 1 werd uitgezonden, werd door gemiddeld 1,7 miljoen mensen bekeken. De Perfecte Verbouwing was primetime op RTL 4 goed voor 528.000 kijkers, terwijl Familie Gillis: Massa is Kassa en Vandaag Inside op SBS6 respectievelijk 680.000 en 944.000 kijkers trokken.

In het NOS Watersnoodjournaal neemt Herman van der Zandt de kijker mee naar de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, toen Nederland getroffen werd door een zware storm en als gevolg daarvan de dijken doorbraken en dorpen en steden overstroomden. Het programma is de hele week te zien.