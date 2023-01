NS: meeste treinreizigers checken nog niet meteen in met bankpas

De meeste treinreizigers gebruiken nog geen bankpas of creditcard om in- en uit te checken, maar doen dit volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) nog steeds met een ov-chipkaart. Dinsdagochtend was het voor het eerst dat NS-reizigers met hun bankpas door de poortjes konden. Een woordvoerster van de NS zegt dat de invoering van de betaaloptie zonder problemen verliep.

Het inchecken met een bankpas is vooral bedoeld om het reizen met de trein makkelijker te maken voor mensen die dit niet zo vaak doen. Dat hier op de eerste dag nog weinig gebruik van wordt gemaakt komt waarschijnlijk omdat veel mensen die doordeweeks de trein nemen wel vaker op deze manier naar bijvoorbeeld werk of school gaan. De NS heeft nog niet meteen exacte cijfers van het gebruik van de nieuwe betaaloptie, die volgen pas later.

Ook QBuzz zet vanaf dinsdag de bankpasjes aan voor zijn treinen in de regio Dordrecht en Arriva doet dat voor de Limburgse treinen. Bij stads- en streekvervoerders in grote delen van Nederland is betalen met een bankpas al langer mogelijk. Alleen in Friesland, delen van de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en in Limburg kan dit nog niet.