Ouwehands Dierenpark verwacht dit jaar geen nieuwe jonge panda

Ouwehands Dierenpark in Rhenen denkt niet dat het pandapaar Wu Wen en Xing Ya dit jaar opnieuw voor een jonge reuzenpanda zal zorgen. Dat komt doordat het vertrek van hun eerste jong Fan Xing, die terug gaat naar het pandafokcentrum in China, op zich laat wachten. Een vrouwtjespanda paart niet zolang ze nog een jong bij zich heeft, zegt dierentuindirecteur Robin de Lange.

Fan Xing zou eigenlijk vorig najaar teruggaan naar China. In het wild verlaten jonge panda’s hun moeder ook als ze ongeveer twee jaar zijn. Aangezien panda’s meestal in het vroege voorjaar paren, hoopte Ouwehands dat er dit jaar opnieuw een kleine beer op komst zou zijn. Vrouwtjespanda’s zijn maar drie dagen per jaar vruchtbaar. Reuzenpanda’s leven behalve tijdens de paring volstrekt solitair. Nu Fan Xing nog in het verblijf van haar moeder rondloopt, is het niet mogelijk om mannetje Xing Ya bij het vrouwtje te laten komen.

In de hele wereld wacht nog een aantal jonge panda’s op terugkeer naar het pandafokcentrum in China, zegt De Lange. Door de coronapandemie hebben die transporten vertraging opgelopen. Bovendien heeft het fokcentrum maar beperkt quarantaineruimte voor beren die arriveren. Fan Xing staat op de wachtlijst om te vertrekken. Ouwehands hoopt nu dat de beer in het late voorjaar op transport kan gaan. Haar ouders blijven nog ongeveer tien jaar in Rhenen.