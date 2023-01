Songfestivalzangeres Heddy Lester (De Mallemolen) overleden

Zangeres Heddy Lester is overleden. Lester is bij het grote publiek vooral bekend van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1977 met het nummer De Mallemolen.

Lester stierf maandag op 72-jarige leeftijd in haar woning in Amsterdam aan de gevolgen van blaaskanker, bevestigt haar familie dinsdag aan het ANP na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

In Londen eindigde Lester destijds met 35 punten op de twaalfde plaats met het nummer. Die editie werd gewonnen door de Franse zangeres Marie Myriam met het nummer L’oiseau et l’enfant. De Mallemolen werd geen grote hit, maar groeide door de jaren heen wel uit tot een klassieker. Diverse andere artiesten zoals Paul de Leeuw en Ruth Jacott hebben het liedje in hun repertoire.

Lester trad gedurende haar carrière veel op in het theater in samenwerking met haar broer Frank. In 2020 speelde Lester nog in de film Groeten van Gerri, met Frank Lammers in de hoofdrol.