Stroomstoring treft ruim 38.000 huishoudens Tilburg en Efteling

Een grote stroomstoring heeft dinsdag ruim 38.000 huishoudens in onder meer Tilburg en Vught getroffen, meldt Enexis. Ook de Efteling in Kaatsheuvel is geraakt. Volgens een woordvoerder van het attractiepark kunnen veel attracties “gewoon het ritje afmaken”, maar moeten sommige mensen uit attracties geëvacueerd worden. Het gaat hierbij onder meer om de Monorail.

De Efteling laat weten dat veel attracties op aggregaten draaien. Bij de Monorail is dit niet het geval en moet de beveiliging dus mensen uit de karretjes halen. Op beelden op sociale media is ook te zien hoe de Gondoletta, de attractie met de bootjes, wordt geëvacueerd. De stroomstoring heeft als gevolg dat mensen in ieder geval niet meer in attracties kunnen. De woordvoerder laat weten dat het onbekend is hoelang de situatie gaat duren.

Meerdere verkeerslichten in de regio zijn uitgevallen, onder andere op de N65. “Let dus op bij kruisingen en rij deze stapvoets op. Kijk goed wie er voorrang heeft en gun elkaar de ruimte,” meldt de politie. Rijkswaterstaat stuurt verkeersregelaars naar een kruispunt op de N65 bij Oisterwijk.

Een woordvoerder van Enexis meldt dat monteurs proberen het probleem op te lossen. Mogelijk neemt dit enkele uren in beslag. Ook wordt onderzocht hoe de stroomstoring is ontstaan. Veel plekken zijn getroffen, het gaat ook onder meer om Haaren, Moergestel, Oisterwijk, Helvoirt en Hilvarenbeek. De gemeente Loon op Zand is telefonisch niet bereikbaar, de gemeente Oisterwijk laat weten dat het gemeentehuis dicht is.

Het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg heeft volgens een woordvoerder van het ziekenhuis geen last van de stroomstoring. De facilitaire dienst van het ETZ meldt dat de twee locaties van het ziekenhuis buiten het getroffen gebied staan en dat het niet nodig is om noodaggregaten op te starten.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat er enkele meldingen binnen zijn gekomen van mensen die in de lift vastzitten.