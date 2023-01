Ziekenhuizen bieden 13 procent meer loon, bonden pikken dat niet

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijft bij 13 procent meer loon voor de circa 200.000 medewerkers van de algemene ziekenhuizen. Volgens een woordvoerder komen de leden van deze vereniging woensdag nog wel bij elkaar om te praten over de problemen met de bonden over de cao. “Die willen 15 procent meer en dat kunnen we niet betalen, 13 procent nog wel.” De bonden gaan de ziekenhuizen nu een ultimatum stellen, aldus FNV Zorg & Welzijn, die met acties dreigt.

Het bod van de NVZ is gespreid over twee jaar: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024. CNV Zorg & Welzijn noemde het bod dinsdagochtend “volstrekt onvoldoende om de koopkracht op peil te houden”. De bonden hadden eerder duidelijk gemaakt dat deze gespreksronde de laatste zou zijn. “De tijd van praten is voorbij, de werkgevers kunnen een ultimatum tegemoet zien en zich voorbereiden op acties van onze leden”, aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn FNV dinsdagmiddag. Haar bond verwijt de NVZ onder meer “gebrek aan realiteitszin”.

De vakbonden willen dat de lonen dit jaar met 10 procent en nog eens 100 euro bruto per maand omhoog gaan. “Werkgevers leven echt in een bubbel als ze denken dat ze zo personeel aan zich kunnen binden. Steeds meer ziekenhuismedewerkers verlaten de sector of komen in dezelfde functie terug als duurdere zzp’er. Onvoorstelbaar dat daar wel geld voor is.”

De NVZ benadrukt hetzelfde te willen als de bonden en mensen te willen behouden. “Daarom komen we met een riant en royaal aanbod”, aldus de zegsman. De FNV zegt dat de achterban “al in de startblokken staat” als het om acties gaat.

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 heeft ook de smoor in. “Tijdens deze onderhandeling is urenlang tussen de betrokken partijen overlegd, waarbij een bod van 15 procent loonsverhoging op tafel heeft gelegen. Het voornemen was om dit voorstel neutraal aan de achterban van NU’91 voor te leggen. In de eindfase van deze onderhandelingen heeft de NVZ dat bod echter ingetrokken.”