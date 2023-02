Kransen gelegd voor herdenking Watersnoodramp in Oude-Tonge

Op de begraafplaats Heerendijk van het Zuid-Hollandse Oude-Tonge (Goeree-Overflakkee) zijn onder grote belangstelling en in aanwezigheid van prinses Beatrix kransen en bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp van 1953. Ondanks de harde wind zijn er veel mensen op de been om de ramp te herdenken.

Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam en commissaris van de Koning Jaap Smit legden kransen. Oude-Tonge werd als een van de eerste plekken getroffen door de Watersnoodramp in 1953, 70 jaar geleden.

Midden in de nacht van 1 februari 1953 braken op veel plekken in Zeeland en Zuid-Holland de dijken door. Vloed en springtij zorgden voor hoogwater. 1836 mensen kwamen om. In het Verenigd Koninkrijk en Belgiƫ kwamen ook honderden mensen om.