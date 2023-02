KRO-NCRV: nog een mismatch Spoorloos, rapport in voorjaar

KRO-NCRV heeft nog een onjuiste match gevonden in het onderzoek naar de mogelijk frauduleuze Colombiaanse tussenpersoon die voor het programma Spoorloos werkte. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt. Eerder werden al drie mismatches geconstateerd.

De omroep besloot dit najaar naar aanleiding van uitzendingen van misdaadjournalist Kees van der Spek meerdere matches te onderzoeken. Hij onthulde dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld.

In acht gevallen is er inmiddels bevestigd dat er wel degelijk sprake is geweest van een positieve match. Voor oud-deelnemers die dit willen, wordt alsnog geprobeerd met behulp van DNA-databases en stamboomonderzoek de juiste bloedverwanten te vinden. Bij één oud-deelnemer is dit inmiddels gelukt, aldus KRO-NCRV.

De omroep heeft bedrijfsrecherchebureau Hoffman gevraagd een onafhankelijk onderzoek te starten. Het rapport wordt in het voorjaar verwacht. Mediadirecteur Sandra Hilster van KRO-NCRV beklemtoont dat “wij tegenwoordig bij alle zoektochten op DNA testen. Die waren in het verleden een stuk minder toegankelijk”. Spoorloos blijft met alle kandidaten persoonlijk in gesprek en biedt de betrokkenen nazorg aan als dat gewenst is.