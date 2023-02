Prinses Beatrix praat in Oude-Tonge met overlevenden ramp

Prinses Beatrix heeft bij en na de herdenking van de Watersnoodramp in Oude-Tonge gesproken met overlevenden van de ramp. Zo ging ze in gesprek met Joas de Boet, die destijds in de Zuid-Hollandse plaats woonde en zijn vader, moeder en negen broers en zusjes verloor. In totaal verloor De Boet in de nacht van 31 januari op 1 februari 43 familieleden.

De prinses sprak ook met de broers Piet en Dies van den Ouden. Piet wist meer dan tachtig mensen te redden, maar dacht dat zijn broer het niet had overleefd omdat hij zag dat hun huis was ingestort. Pas dagen later kwam hij zijn broer weer tegen.

Eerder woensdag was prinses Beatrix bij een herdenkingsdienst in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart Kerk in Oude-Tonge en bij de krans- en bloemleggingen op de begraafplaats aan de Heerendijk.

In Oude-Tonge eiste de ramp 305 levens en daarmee is het de plaats waar zeventig jaar geleden de meeste dodelijke slachtoffers vielen. Vele huizen werden verwoest, en ook tienduizenden dieren kwamen om het leven.

Woensdag zijn er op Goeree-Overflakkee ook nog herdenkingen in de plaatsen Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Den Bommel, Stellendam en Herkingen.