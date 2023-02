Rutte: corona leidde tot hoogoplopende conflicten in het kabinet

De coronamaatregelen hebben vooral eind 2020 geleid tot “hoogoplopende conflicten in het kabinet” over de neveneffecten voor de maatschappij. Maar “dat was goed”, zei premier Mark Rutte tijdens een debat over de eerste zes maanden van de coronacrisis. Volgens hem zijn die discussies ook allemaal in het nieuws gekomen.

Rutte deed de uitspraak in reactie op een vraag van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Zij wilde weten of Rutte vindt dat er wel genoeg oog is geweest voor de gevolgen van de coronamaatregelen op andere terreinen dan alleen de medische kant. “Heel eerlijk is het antwoord toch ja”, zei Rutte daarover, mede vanwege die discussies in het kabinet. “Maar toegegeven: zichtbaar in de vorm van een MIT is het natuurlijk pas nu.” Hij doelt daarbij op het Maatschappelijk Impact Team.

Het kabinet voerde volgens de premier “heftige discussies” tussen “wat toen is gaan heten de witte jassen en de meer economisch gerichte ministers die ook keken naar de maatschappelijke impact”. Dat gebeurde in ministeriĆ«le commissies en tijdens de gesprekken in het Catshuis. Volgens Rutte ging het om “felle debatten” met politieke spanningen, al zou er geen sprake van geweest zijn dat het kabinet zou vallen. Wel stapte in september 2021 CDA’er Mona Keijzer op na een aanvaring over het coronabeleid. Zij was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Het MIT is opgericht als een tegenhanger voor het Outbreak Management Team (OMT). Waar het OMT vooral moet adviseren over de medische kant van de virusbestrijding, kijkt het MIT breder. Het gaat dan vooral over nevenschade aan de samenleving en de economie in het bijzonder. Dit team onder leiding van Jolande Sap is in september vorig jaar van start gegaan.