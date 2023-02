Rutte: schaarste niet leidend bij mondkapjesadvies verpleeghuizen

De schaarste aan beschermingsmiddelen voor personeel in verpleeghuizen heeft volgens premier Mark Rutte wel een rol gespeeld, maar is in maart 2020 niet leidend geweest bij het advies aan verpleeghuizen dat het vanuit medisch oogpunt niet nodig was om bijvoorbeeld mondkapjes te dragen.

De richtlijn voor verpleeghuizen is door het RIVM opgesteld op verzoek van de sector en op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT), zei Rutte in het Kamerdebat over de aanpak in de eerste zes maanden van de coronacrisis. Het uitgangspunt van dat OMT-advies is gebaseerd op besmettingsrisico’s, zei Rutte. Wel stond in dat advies dat de schaarste aan beschermingsmiddelen “noopt tot gepast gebruik”.

De Kamer wil precies weten hoe het zit omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn eerste rapport over de coronacrisis concludeert dat het OMT in zijn adviezen rekening hield met de schaarste van beschermingsmiddelen, maar dit niet expliciet maakte. In de ogen van de OVV is het zuiverder om een dergelijke afweging aan de politiek over te laten.

PVV, GroenLinks, SP, DENK en BoerBurgerBeweging (BBB) namen geen genoegen met de uitleg van Rutte. Vooral Fleur Agema (PVV) en Maarten Hijink (SP) waren fel op de premier. Hijink noemde het verhaal van Rutte “schimmig” en volgens Agema liegt Rutte en hangt hij een “kletsverhaal” op.

Dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat. “Dan ben ik uitgepraat.”Als Agema hem een leugenaar met een kletsverhaal noemt “dan moet ze maar een motie van wantrouwen indienen.”