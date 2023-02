Tweede lichaam gevonden na brand in Arnhem

Op de plek in de De Wiltstraat in Arnhem waar dinsdag een grote brand woedde, is een tweede lichaam gevonden. Dinsdagavond maakte de politie de vondst van een eerste lichaam al bekend. “Het onderzoek naar de identiteit van de twee slachtoffers loopt volop”, aldus de politie.

De brand brak dinsdagmorgen vroeg uit in de wijk Sint Marten. De brandweer had het vuur na ruim zes uur onder controle. Meerdere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het is nog onbekend hoe de brand kon ontstaan. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Eén wijkbewoner werd dinsdag naar het ziekenhuis gebracht, onder meer omdat hij veel rook had ingeademd.

Mogelijk is de brand begonnen bij een schuur met daar bovenop een woonruimte. Buurtbewoners klaagden al eerder bij de gemeente over overlast in en bij dat gebouw. Burgemeester Ahmed Marcouch schrijft in een brief dat daar inderdaad overtredingen waren geconstateerd en handhavend is opgetreden “met onder meer bestuursdwang waarvoor een procedure loopt”. Hij bedankt de hulpdiensten en de ondernemers in de buurt die de door de brand getroffen mensen hebben opgevangen. “Alle hulp en betrokkenheid zijn van grote waarde geweest bij deze tragische gebeurtenis.”