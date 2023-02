Viroloog: niet nodig te stoppen met eten van rundvlees om BSE-koe

Mensen hoeven zich nu geen zorgen te maken over de gekkekoeienziekte (BSE), zegt viroloog Ab Osterhaus. Ook hoeven ze niet te stoppen met het eten van rundvlees, stelt hij. Het ministerie van Landbouw meldde woensdag dat bij een dode koe op een Nederlandse boerderij een vorm van gekkekoeienziekte is geconstateerd die vaker ‘spontaan’ kan ontstaan bij oudere dieren.

Osterhaus was vanaf eind jaren negentig voorzitter van het comité dat de Europese Unie adviseerde over de aanpak van BSE. Die verspreidde zich toen vanuit het Verenigd Koninkrijk en leidde bij de mens tot een nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob. Door die ziekte sterven de hersencellen in hoog tempo af. Het is inmiddels bekend dat de variant die onlangs in Nederland bij een koe werd aangetroffen dus niet de variant is die vanuit het VK kwam.

Of de ‘spontane’ variant die de Nederlandse koe had besmettelijk is voor mensen, is volgens Osterhaus niet duidelijk. Maar, zo benadrukt hij, het gaat hier om een individueel en sporadisch geval. Wageningen University & Research liet woensdag weten dat ook nakomelingen van de koe, dieren die hetzelfde voer hebben gegeten en dieren die met het rund opgroeiden, worden opgespoord en gedood.

Door de strenge regels voor monitoring komen zieke dieren sowieso niet in de voedselketen terecht, aldus Osterhaus. In Nederland moeten veehouders, dierenartsen en slachterijen bij verschijnselen van de ziekte een melding maken, waarna het dier wordt onderzocht. Daarnaast moeten gestorven dieren die ouder dan 48 maanden waren, worden getest op BSE. Voor bepaalde geslachte dieren ligt die grens op 24 maanden.