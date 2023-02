Yeşilgöz: schrijnende gevallen watersnood Limburg opnieuw bekijken

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) wil samen met Limburgse gemeenten kijken wat zij kunnen doen tegen “schrijnende situaties” die zijn ontstaan door de overstromingen in Limburg van 2021. Wel waarschuwt ze niet te hoge verwachten te willen wekken: “We gaan kijken wat voor hen mogelijk is, en anders eerlijk zeggen dat er niets mogelijk is”, zegt ze tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Nog steeds wachten veel Limburgers op compensatie voor de geleden schade. Bewoners zonder verzekering voor woning of inboedel krijgen 90 procent van de geleden schade vergoed. Maar volgens wethouders Vanessa de Rond blijven in haar gemeente Meersen nog ongeveer 1500 inwoners zitten met schades van vaak tienduizenden euro’s, zei ze eerder tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Zij pleitte voor een eenvoudige regeling van 20.000 euro compensatie per gedupeerde.

Partijen zijn ontevreden dat zo veel Limburgers nog wachten op compensatie die hen is toegezegd. BBB-leider Caroline van der Plas vreest dat er een “tweede Groningen” ontstaat. Daar wachten nog veel mensen op compensatie voor geleden schade door de gaswinning.

“Het kabinet moet nu alle toezeggingen waarmaken”, vindt PvdA-Kamerlid Songül Mutluer. Het antwoord van de minister vindt zij dan ook onvoldoende. “Met alleen een gesprek ga je het vertrouwen niet terugwinnen.” Ook CDA’er Raymond Knops vindt dat het kabinet ruimhartig moet zijn, bovenal omdat daar financiële ruimte voor is. Hij vindt het goed dat de minister in gesprek gaat, maar waarschuwt ook dat het niet slechts moet gaan om een “hoffelijkheidsgesprek”.

Yeşilgöz zegt niet te willen “praten om het praten” maar wil wel kijken wat er mogelijk is. Ook wil het kabinet “lessen trekken” uit de verschillende onderzoeken en evaluaties over de nasleep van de overstromingen. Dit kwartaal nog verwacht zij de eerste uitkomsten.