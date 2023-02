Burgemeester Arnhem wil onafhankelijk onderzoek naar grote brand

Burgemeester Ahmed Marcouch wil dat een onafhankelijke partij gaat onderzoeken wat er is gebeurd rondom een schuur met een woning erop in de De Wiltstraat in de Arnhemse wijk Sint Marten. De schuur met het huis brandde dinsdag tijdens de grote brand helemaal uit, net als twee woningen in de De Wiltstraat. Vijf andere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. Na de brand vonden politie en brandweer in het gebied twee lichamen.

Buurtbewoners klaagden al langere tijd bij de gemeente over overlast rond de schuur en de woning. De gemeente Arnhem was bezig met handhaving, maar de eigenaar van het gebouw maakte daartegen bezwaar zodat er vertraging ontstond. Marcouch wil weten wat er ambtelijk is gebeurd rondom het bouwwerk. Mogelijk is de grote brand begonnen in de schuur of de woning, maar dat staat nog niet vast.

Volgens de politie is het onderzoek naar de oorzaak en de identiteit van de slachtoffers van de brand in de De Wiltstraat “uiterst complex”. Om die reden gaat het volgens een woordvoerder van de politie nog enige tijd duren voor er iets over te zeggen valt. Het gebied van de “omvangrijke en intense” brand geldt donderdag nog steeds als een plaats delict en is afgesloten.

In het dichtbebouwde gebied van de brand doen specialisten van de Forensische Opsporing onderzoek. Ook de recherche is aan het werk, net als specialisten van de brandweer. Hoelang het gebied nog afgesloten blijft, kon de politie donderdag niet zeggen.