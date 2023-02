Negen mensen in Nederland opgepakt om plofkraken in Duitsland

In Nederland zijn maandag negen mensen opgepakt, omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor meer dan vijftig plofkraken in Duitsland. Daarbij zouden ze 5,2 miljoen euro hebben buitgemaakt. De autoriteiten in de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg hebben de resultaten van de politieactie donderdag bekendgemaakt. In die zuidelijke deelstaten waren de meeste plofkraken.

In totaal heeft Duitsland twaalf verdachten op het oog. Tegen de drie anderen is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Duitsland heeft om de overlevering van de negen arrestanten gevraagd. Ze zijn 25 tot 41 jaar. Het gaat om mensen uit Nederland, Marokko, Afghanistan, Turkije en Roemenië.

Volgens de Duitse autoriteiten waren de plofkrakers heel professioneel en rücksichtslos. Ze gebruikten geen gas, zoals plofkrakers vroeger, maar vaste explosieven om de geldautomaten op te blazen. Binnen een paar minuten was de plofkraak afgerond. Ze gebruikten na de explosies een razendsnelle Audi A6 S om uit handen van de politie te blijven. Een garage in Roermond zou hun hoofdkwartier zijn geweest. Van daaruit zouden ze steeds op strooptocht zijn gegaan.

Duitsland noemt de actie een “zeer belangrijke slag tegen georganiseerde misdaad” en een “uitstekend onderzoeksresultaat”.