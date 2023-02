Tientallen boeren protesteren in Hoorn

Tientallen boeren protesteren donderdag op de parkeerplaats van het Van der Valkhotel in Hoorn. Daar houdt de provincie Noord-Holland een conferentie over de ‘koers voor het landelijk gebied’.

Een vijftigtal trekkers staat voor het hotel, Jack’s Casino en de Vue-bioscoop. De boeren krijgen van het hotel een kop koffie aangeboden.

De actie was aangekondigd door Boeren in Actie Noord-Holland. Het verkeer op de naastgelegen A7 heeft er geen last van. Handhavers houden de situatie in de gaten.

De actievoerders wijzen onder meer naar de naam van de conferentie: ‘Samen zetten we de koers voor het landelijk gebied’. “Met samen bedoelt de provincie samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen. Graag maakt men ook gebruik van de kennis van natuurbeheerders en als allerlaatste in de rij staan de boeren en inwoners. Dit lijkt niet eens op samen”, aldus de boeren.