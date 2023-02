Tweede Kamer steunt huurverlaging lage inkomens

Huurders met een laag inkomen – tot 120 procent van het sociaal minimum – kunnen snel rekenen op een huurverlaging. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de wijziging van de Woningwet van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) die dit regelt. Een groot deel van de oppositie wil de huurverlaging echter niet alleen laten gelden voor de 600.000 huishoudens met een kleine portemonnee die in de sociale sector huren, maar ook voor de 100.000 soortgelijke huishoudens met een particuliere huisbaas.

PvdA, GroenLinks, PVV en SP willen dat De Jonge dit nog in deze wetswijzing regelt. Ze zullen de wet niet blokkeren als er geen steun komt voor hun aanpassingsvoorstellen, zeiden de Kamerleden van deze fracties in het Kamerdebat over het wetsvoorstel.

Ook onder meer coalitiepartijen CDA en D66 hebben moeite met het uitsluiten van de 100.000 huurders in de particuliere sector, maar voorzien diverse problemen om ook deze groep nu al dezelfde huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand toe te kennen. Volgens CDA-Kamerlid Jaco Geurts kleven er grote uitvoeringsproblemen aan. Zo zou de Belastingdienst het niet aankunnen, zei ook D66-Kamerlid Faissal Boulakjar. Volgens beide Kamerleden zou daarnaast het eigendomsrecht van particuliere verhuurders worden aangetast. Dat verwees GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver naar het rijk der fabelen.

Het CDA wil dat minister De Jonge gaat bekijken of particuliere huurders toch financieel tegemoet gekomen kunnen worden. D66 ziet meer in verduurzaming van deze huurwoningen. Huurders “hebben meer aan een structurele lagere energierekening dan aan en eenmalige huurverlaging”, zei Boulakjar.

JA21 steunt eveneens het wetsvoorstel dat huurverlaging regelt. “Die is noodzakelijk omdat veel huurders door het ijs zakken”, zei Nicki Pouw-Verweij. Ze vindt het wel “pleisters plakken”. “Het is de zoveelste correctie op het falende woningmarktbeleid.”

De Tweede Kamer stemt volgende week over de wet, maar het is nu al duidelijk dat die met een grote Kamermeerderheid zal worden aangenomen. Als ook de Eerste Kamer instemt, gaat de huurverlaging in juli in.