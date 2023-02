Van der Burg wil crisisnoodopvang langer openhouden

De crisisnoodopvang voor asielzoekers moet langer dan tot 1 april openblijven. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad gevraagd. Veel burgemeesters gaan daarmee akkoord.

Verder is in een extra overleg tussen de bewindsman en de 25 burgemeesters gesproken over de zogeheten derdelanders. Dat zijn vluchtelingen uit Oekra├»ne die daar oorspronkelijk niet vandaan komen. Het gaat om zo’n 4700 mensen. De regeling waar zij onder vallen loopt begin maart af en de burgemeesters hebben gevraagd de regeling te verlengen om te voorkomen dat ze op straat komen. Van der Burg is positief over dit voorstel, zei hij.

Er is een groot tekort aan opvangplekken. Asielcentra zitten overvol en voor mensen die mogen blijven is geen huis beschikbaar. De komende maanden komen naar verwachting meer asielzoekers naar Nederland, terwijl het aantal opvangplekken daalt. Daarom is Van der Burg naarstig op zoek naar meer opvang.