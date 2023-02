IND mag van kabinet ook dit jaar langer over asielaanvraag doen

De IND mag ook in 2023 vijftien maanden doen over de beoordeling van een asielaanvraag. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zegt dat het nog de vraag is of daar juridisch bezwaar tegen is, terwijl het praktisch wel noodzakelijk zou zijn.

Normaal gesproken moet de IND binnen een half jaar een besluit nemen over een asielaanvraag. Van der Burg zei eind augustus dat dat er voorlopig niet in zit omdat de dienst de vele aanvragen niet aankan. Hij haalde daarbij een uitzondering aan in de Vreemdelingenwet.

Begin januari oordeelde de rechter in Amsterdam dat Van der Burg die uitzondering niet kon gebruiken. Maar, schrijft Van der Burg aan de Tweede Kamer, rechters in Arnhem en Den Bosch oordeelden anders. De staatssecretaris gaat daarom in hoger beroep in Amsterdam, en houdt de mogelijkheid om langer te doen over een besluit over een asielaanvraag nog tot 2024 open. Zodra het weer binnen een halfjaar kan, zal de IND dat doen, stelt Van der Burg.