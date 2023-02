Kabinet denkt aan financiële steun bij omscholing naar tekortberoep

Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid tot een financieel steuntje in de rug aan mensen die zich laten omscholen naar een beroep waar grote tekorten aan zijn, zoals technici, leraren en zorgmedewerkers. Zo moet een belangrijke drempel worden weggenomen voor zij-instromers. Zij zitten in de tijd dat ze een opleiding volgen namelijk vaak zonder inkomen.

“Die opleiding wordt vaak wel bekostigd, maar je hebt wel een inkomensachteruitgang”, legt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) uit. Daarom wil het kabinet kijken “op welke manier we daar wat aan kunnen doen”. Van Gennip wil hierover in gesprek met werkgeversclubs en vakbonden. De komende maanden moet duidelijk worden of zo’n plan betaalbaar en wenselijk is.

Een belangrijke vraag is daarnaast waar het geld voor die ondersteuning vandaan moet komen. Dat soort zaken moeten nog worden uitgezocht. Toch is Van Gennip optimistisch. Als het lukt dit obstakel voor potentiële zij-instromers weg te werken, “hebben we echt wat in handen”.

Het kabinet worstelt al maanden met de krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel de tekorten iets afnemen, blijft er een grote vraag naar werknemers in bepaalde sectoren. Juist belangrijke sectoren als de energiebranche en de digitale sector kampen met grote tekorten. Het kabinet opperde daarom eerder al een voltijdsbonus, en kijkt naar meer onorthodoxe maatregelen.