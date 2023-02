Klimmen-Ransdaal in Limburg weer meest gewaardeerde station

Het meest gewaardeerde station van Nederland is weer Klimmen-Ransdaal in Limburg, Station Lage Zwaluwe in Noord-Brabant was voor reizigers de minst favoriete locatie om op de trein te stappen. Dit blijkt uit de zogeheten Stationsbelevingsmonitor 2022, een onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers.

Klimmen-Ransdaal ligt op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn en kreeg een 8,3 als cijfer. Het station werd ook al als beste beoordeeld in 2020 en 2019. “Reizigers waarderen dit station om zijn mooie ligging in het heuvelige landschap en vanwege het monumentale stationsgebouw uit 1913 met restaurant en terras op het perron”, aldus de NS.

Station Schin op Geul is na Klimmen-Ransdaal met een 8,2 het meest gewaardeerde station, op plek drie staat station Valkenburg met een 8,1. De enige onvoldoende ging naar Station Lage Zwaluwe in Noord-Brabant: dit station kreeg een 5,2.

De waardering van stations stijgt al zeven jaar op rij lichtjes. “Reizigers gaven stations vorig jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,32. In 2021 was dat 7,31 en in 2016 was dat nog 6,94.”