Meerdere aanhoudingen in 2022 voor handelen in afslankmiddel

Meerdere mensen zijn afgelopen jaar aangehouden voor het handelen in het verboden afslankmiddel Iomax. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam in actie nadat er meerdere meldingen binnenkwamen over ernstige reacties na gebruik van het middel, vertelt een woordvoerder van de NVWA. Zo kreeg in het najaar een vrouw een hersenbloeding na gebruik van de afslankpillen.

De strafrechtelijke onderzoeken in de zaken naar onder meer een man uit Rotterdam en een vrouw uit Den Haag lopen nog, vertelt de woordvoerder. “Verder is de belangrijkste boodschap voor een consument: koop en gebruik dit dubieuze middel niet.” Het is voor een gebruiker meestal onduidelijk wat er in zit, dat staat niet op de verpakking. Vaak zit er onder meer amfetamine in. “Dat is gewoon harddrugs”, benadrukt de woordvoerder.

Iomax is via internet nog steeds te bestellen. “Het is lastig daarop te controleren. Als we nieuwe informatie hebben over een verkoper, dan gaan we daar achteraan, maar mensen doen hun best om buiten zicht te blijven”, aldus de woordvoerder. Bijwerkingencentrum Lareb raadt aan bijwerkingen van het middel te melden, zodat er meer duidelijkheid komt over hoeveel mensen Iomax gebruiken.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ziet dat het aantal meldingen na het gebruik van Iomax afgelopen jaar aan de hoge kant was. Er kwamen acht meldingen binnen van hartkloppingen, pijn op de borst, een hoge bloeddruk of paniekaanvallen. Over het algemeen zijn de meldingen op één hand – en soms twee handen – te tellen. Verder geldt er geen meldingsplicht, waardoor ook het NVIC niet weet hoeveel mensen willen afvallen met Iomax.

In 2021 kreeg Lareb ook al een melding binnen over een vrouw die een hersenbloeding had gekregen na het gebruik van Iomax. De overgebleven pillen bleken na onderzoek amfetamine en coffeïne te bevatten.