Personeel regiotreinen sluit zich aan bij staking streekvervoer

Treinpersoneel in het streekvervoer sluit zich volgende week aan bij de eerder aangekondigde meerdaagse staking in het regionaal vervoer, die maandag begint. Dat meldt vakbond FNV. Ook vakbond CNV geeft aan mee te zullen doen. Vakbond VVMC laat weten enkele dagen aan te sluiten. De staking zal met name “verschil maken” in Limburg, Twente en de Achterhoek, aldus FNV. Donderdag staakte het treinpersoneel ook al voor betere arbeidsvoorwaarden, waaronder een hoger loon. Dat was in het noorden en het oosten van het land.

De cao waarvoor gestaakt wordt is de multimodale cao, waaronder 1300 werknemers vallen. Zij werken voor vervoerders die zowel trein- als busvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. Het gaat hier met name om treinpersoneel. De eerdere staking betreft de grote cao in het streekvervoer, waaronder 13.000 medewerkers vallen. Dit zijn voornamelijk buschauffeurs.

“Bij beide cao’s willen de medewerkers dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie en dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim van 20 procent te verlagen”, meldt FNV in een verklaring. “Mensen kunnen door de hoge inflatie amper meer rondkomen.”

Donderdag staakte het treinpersoneel van Arriva dat werkt vanuit Leeuwarden, Emmen, Mariënberg (Overijssel) en Zwolle. Als gevolg van de staking reden er geen treinen in Friesland en een deel van Groningen. Ook op de Vechtdallijnen (Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg) lag het treinverkeer stil.

Vakbond VVMC, die ook onderhandelt over de multimodale cao, meldde donderdag al van plan te zijn zich aan te sluiten bij de landelijke staking. Dat zou alleen gebeuren als vervoerders Arriva en Keolis niet zouden reageren op de cao-eis van de bond. Arriva liet namens de werkgevers daarop weten dat er tot en met maandag een cao-bod ligt waar de bonden op kunnen reageren. Maar zo ver laat VVMC het niet komen: de bond sluit zich een paar dagen aan bij de staking van FNV en CNV. Welke dagen dat zijn, is nog onbekend, aldus een woordvoerster.

Eerder kondigden FNV en CNV al aan volgende week vijf dagen te gaan staken. Een eerdere staking van alleen FNV zorgde ervoor dat ongeveer 40 procent van het openbaar vervoer uitviel in verschillende regio’s. Die staking was voornamelijk onder buschauffeurs.