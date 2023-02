Het team van de Rotterdamse politie dat zoekt naar de voortvluchtige Minh Nghia Vuong is uitgebreid naar dertig rechercheurs, meldt de politie vrijdag. Vuong wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht in januari. De politie ontving tot dusver 130 tips in deze zaak.

Bij de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht overleed een 66-jarige vrouw en haar dochter raakte zwaargewond. Sindsdien wordt er gezocht naar Vuong, de ex-partner van de zwaargewonde vrouw.