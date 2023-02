Storing rond Amsterdam verholpen, treinverkeer weer opgestart

Het treinverkeer in Amsterdam en omgeving, dat ongeveer een half uur was stilgevallen door een grote sein- en wisselstoring, wordt weer opgestart. ProRail meldt dat de storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam is verholpen. “Reizigers kunnen in hun reisplanner zien wanneer de treinen weer gaan rijden”, laat een woordvoerder van ProRail weten.

Vanwege de storing op de verkeersleidingspost van ProRail was het volgens NS niet meer mogelijk om treinen op een veilige manier te laten rijden. “Daarom besloten we om al het treinverkeer van en naar Amsterdam te staken.” Ook treinen vanuit Utrecht, Rotterdam en Almere reden daarom tijdelijk niet naar Amsterdam, wat volgens de woordvoerder een “grote impact” had. Reizigers werden geadviseerd hun reis uit te stellen of een alternatief te kiezen.

Door de storing stonden geen treinen stil met reizigers erin. “We zorgen er altijd voor dat treinen met reizigers niet in een weiland stil komen te staan. Ze worden altijd naar het eerstvolgende station gereden”, aldus de woordvoerder van NS.

Eerder op de ochtend reden er ook al geen intercity direct-treinen tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam vanwege een seinstoring.