Een voetganger is donderdagavond om het leven gekomen door een ongeval met een tram in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur op de Kingsfordweg, in de buurt van station Sloterdijk. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk, aldus een politiewoordvoerder. “Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.” Ook de identiteit van het slachtoffer kan nog niet worden gedeeld.