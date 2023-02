Een 14-jarige jongen uit Hilversum is vrijdag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een steekincident. De jongen had een flinke steekwond en moest naar het ziekenhuis. Zijn situatie is stabiel, meldt de politie zaterdag.

Van de dader of daders, vermoedelijk ook minderjarig, ontbreekt nog ieder spoor. Het incident vond waarschijnlijk plaats bij een sportveldje aan de Neuweg. De politie is een onderzoek begonnen.