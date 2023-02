Onderzoek naar onder verdachte omstandigheden overleden man

De politie doet onderzoek naar de dood van een 65-jarige man uit Amsterdam. Zijn lichaam is afgelopen dinsdag in zijn woning aan de J.F. van Hengelstraat gevonden. De politie meldt zaterdag dat daar “een onder verdachte omstandigheden overleden persoon is aangetroffen”.

De recherche onderzoekt de doodsoorzaak en ook in de woning wordt onderzoek verricht om een eventueel misdrijf uit te sluiten. De politie meldt dat in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan.