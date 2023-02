Islamitische Stichting Nederland start inzamelingsactie bevingen

De Islamitische Stichting Nederland (ISN), een koepelorganisatie van moskeeën in Nederland, start een inzamelingsactie naar aanleiding van de aardbevingen in het zuiden van Turkije. Dat meldt de organisatie in een bericht op de website.

“Wij vragen Allahs barmhartigheid voor de overledenen, een spoedig herstel voor de gewonden en geduld en kracht voor hun familieleden. Wij rekenen op uw steun voor de hulpactie van ISN. Moge Allah uw hulp accepteren”, schrijft de organisatie.

ISN werd opgericht in 1982 en vertegenwoordigt 148 moskeeën in Nederland.

Door twee zware bevingen is het dodental al opgelopen naar bijna 1500, meldde de Turkse rampendienst AFAD. Reddingsteams zijn intussen in het gebied aangekomen. Ook vanuit Nederland gaat een speciaal reddingsteam naar het gebied om te helpen.