Journalist Geert-Jan Laan overleden, onthulde de Lockheed-affaire

Journalist Geert-Jan Laan, die in 1975 de Lockheed-affaire rond prins Bernhard naar buiten bracht, is zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek en stierf in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie maandag laten weten aan het ANP.

Laan werkte samen met collega-onderzoeksjournalist Rien Robijns, die in 2005 is overleden, voor Het Vrije Volk. Ze deden in Liechtenstein onderzoek naar belastingconstructies. Daar hoorden ze dat prins Bernhard via omwegen geld had gekregen van vliegtuigbouwer Lockheed, dat zo gevechtsvliegtuigen aan Nederland wilde verkopen. Toen een oud-medewerker van Lockheed tegen Laan bevestigde dat de prins geld had gekregen, besloten ze te publiceren. De onthulling werd aanvankelijk niet overgenomen door andere media. Via kranten in het buitenland kreeg de zaak alsnog aandacht.

Het kabinet-Den Uyl liet onderzoek doen en de conclusie was dat prins Bernhard “zich toegankelijk had getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen”. De prins mocht geen militaire uniformen meer dragen. De positie van koningin Juliana wankelde ook, maar zij kon aanblijven.

Na de Lockheed-onthulling gingen Laan en Robijns verder met een eigen onderzoekspagina in de krant. Ze kregen in 1981 de Prijs voor Dagbladjournalistiek. “Aan Lockheed wilde de jury zich niet wagen denk ik’’, zei Laan enkele jaren geleden in een interview met NRC. Hij maakte zich daar echter niet zo druk over. “Ik hoef niet zo nodig de man van de Nederlandse Watergate te zijn.”

Laan begon zijn journalistieke loopbaan in 1963 bij Het Vrije Volk, waar hij na een paar jaar bij Het Rotterdams Parool in 1971 terugkeerde. Nadat Het Vrije Volk in 1991 fuseerde met het Rotterdams Nieuwsblad ging hij voor zichzelf aan de slag en in 1994 werd hij hoofdredacteur bij Drentse Courant/Groninger Dagblad. Die plek verruilde hij na drie jaar voor een zelfde functie bij Nieuwsblad van het Noorden, dat onder zijn leiding fuseerde en Dagblad van het Noorden werd. In 2008 richtte Laan samen met Jim Postma de (inmiddels digitale) krant ‘Rotterdam, Vandaag en Morgen’ op. Ook was hij voorzitter van het Nederlands Persmuseum.