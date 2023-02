Koninklijke boekverkopers scharen zich massaal achter Lammers

De Koninklijke Boekverkopersbond schaart zich achter schrijver Pim Lammers en zijn werk. Dat meldt de organisatie maandag in reactie op het nieuws dat Lammers zich heeft teruggetrokken als dichter voor de Kinderboekenweek. Hij deed dit nadat hij doodsbedreigingen ontving vanwege een verhaal voor volwassenen dat hij bijna tien jaar geleden schreef.

Het fragment, over de relatie tussen een tiener en zijn trainer, werd onder meer gedeeld door zangeres Monique Smit. Het verhaal gaat over ‘grooming’, het proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander met als doel misbruik. Smit en ook de religieuze lobbygroep Gezin in gevaar noemen Lammers vanwege dit verhaal een “pedofilie-activist”.

“Wij vinden het volstrekt onjuist dat Pim Lammers, een getalenteerde jonge schrijver en dichter, publiekelijk veroordeeld wordt om zijn creatieve uitingen”, laat de Boekverkopersbond weten. “Het is verwijtbaar dat deze gang van zaken ertoe geleid heeft hij zijn opdracht heeft teruggegeven aan de CPNB. Vrijheid van meningsuiting is een groot en kostbaar goed. Boekverkopers in Nederland huldigen dat elke dag, door alle boeken en hun schrijvers zichtbaar te maken in hun winkels.”

De boekenbranche roept op tot een “gesprek over het huidige maatschappelijk klimaat. De recente ontwikkelingen beschadigen onze cultuur en ons gedachtegoed. Het vrije woord is verankerd in onze grondwet. Die vrijheid zouden we moeten vieren. Juist nu.”

Premier Mark Rutte veroordeelde zondag op Twitter de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers. “Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar”, aldus Rutte. Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) liet weten dat “doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers onacceptabel zijn. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.”