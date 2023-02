Nederland heeft Oekraïne voor ruim 1 miljard militair gesteund

Nederland heeft voor 1,07 miljard euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Daarmee is de symbolische grens van een miljard euro doorbroken, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Minister Ollongren stuurt iedere maand een update van de hulp aan de Tweede Kamer. Bij de meest recente update van 16 december stond de teller op 987 miljoen. Een week later beloofde premier Mark Rutte in een telefoongesprek met Volodimir Zelenski dat Nederland dit jaar voor nog eens 2,5 miljard zal bijdragen.

Ongeveer de helft van de Nederlandse bijdrage is in de vorm van spullen. Dat heeft gevolgen voor de gereedheid van de Nederlandse krijgsmacht, maar Defensie vindt die volgens de minister nog acceptabel. Toch vindt de minister het nodig om een plan te maken om de impact op de langere termijn onder controle te houden. Daar wordt nu aan gewerkt, zo schrijft ze.

De spullen die de Nederlandse krijgsmacht direct heeft weggegeven stonden voor 463,8 miljoen euro in de boeken. Als Nederland die spullen gaat vervangen, zoals wel de bedoeling is, zal de rekening echter een stuk hoger uitvallen. Volgens de minister bedraagt de zogenoemde vervangingswaarde 771,3 miljoen.

Naast de steun in de vorm van materieel, is er ook financiële steun, onder meer via fondsen. Intussen komt er ook weer geld vanuit de zogenoemde Europese Vredesfaciliteit (EPF) terug naar Nederland. Dat geld komt in delen (tranches) vrij. Tot nu toe is Nederland voor 62,9 miljoen euro gecompenseerd.