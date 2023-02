RvS ziet geen meerwaarde in samenvoegen stroom- en gaswet

De Raad van State (RvS) ziet geen “meerwaarde” in het samenvoegen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in de nieuwe Energiewet. De belangrijke adviseur van het kabinet ziet risico’s kleven aan het combineren van beide wetten, schrijft het orgaan in een advies.

Met de nieuwe wet worden de regels gemoderniseerd en worden Europese richtlijnen in Nederlandse wetgeving omgezet. Ook worden onderdelen van het Klimaatakkoord met de nieuwe wetgeving uitgevoerd. Er moet gekeken worden naar alternatieven, adviseert de RvS.

De Raad van State vindt het moeilijk om “grip” te krijgen op de Energiewet omdat de verschillende functies van de wet onvoldoende duidelijk zijn uitgewerkt. Ook is niet helder welke regels dwingend voortkomen uit Europees recht. Verder zouden kwetsbare afnemers van gas en stroom in de nieuwe wet moeten worden beschermd.