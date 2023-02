Turkse Nederlanders zamelen geld in na aardbeving

Turkse Nederlanders gaan geld inzamelen voor de getroffenen van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Volgens Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB), zijn er veel zorgen onder Turkse Nederlanders en gaat de organisatie zo snel mogelijk geld inzamelen.

“We kijken nu met andere organisaties wat we op korte termijn kunnen doen. We willen geld inzamelen zodat er daar spullen kunnen worden gekocht die nodig zijn.” De aardbeving, die aan honderden mensen het leven heeft gekost, leeft volgens de voorzitter “gigantisch” onder de Nederlandse Turken. “Ik sprak net iemand die oorspronkelijk uit Pazarcik komt wiens familieleden onder het puin liggen. Een ander vertelde dat zijn twee broers zoek zijn in Iskenderun.”

De aardbeving heeft volgens Ayranci een “gigantisch groot gebied” getroffen, met veel grote steden waar veel mensen wonen.