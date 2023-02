Vakbonden laten opnieuw cao-bod werkgevers streekvervoer vervallen

Het cao-bod van werkgevers in het streekvervoer is komen te vervallen, waarmee de onderhandelingen opnieuw moeten beginnen. Vakbonden hadden tot maandagmiddag 17.00 uur om te reageren op het bod dat voorlag, maar dat is niet gebeurd, meldt vervoersbedrijf Arriva. Het betreft een bod voor de cao multimodaal. Een eerder bod voor de grotere cao in het streekvervoer was al vervallen. Voor beide cao’s wordt deze week door het hele land gestaakt.

De cao multimodaal geldt voor vervoersbedrijven die zowel trein- als busvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. Het gros van de 1300 medewerkers werkt echter in treinen. Het bod dat voorlag behelsde onder meer een loonsverhoging van 11 procent. Ook zou een regeling waardoor personeel eerder kan stoppen met werken worden uitgebreid. In het voorstel, ondertekend door de Vereniging voor Werkgevers Multimodaal, spreken de werkgevers van “een méér dan redelijk voorstel”. “Werkgevers gaan ver, omdat elke stakingsdag er één te veel is, onnodig schade berokkent op meerdere fronten.”

Arriva laat via een woordvoerster weten dat ze naar verwachting volgende week met de werkgevers bij elkaar komen om te kijken “hoe we verder gaan”. “Maar bij het laatste cao-bod is al aangegeven: dit is het gewoon, meer zit er niet in”, aldus de zegsvrouw.

Vakbonden FNV en CNV hebben personeel in het streekvervoer opgeroepen vijf dagen te gaan staken. Als gevolg daarvan reed onder meer de helft van de bussen niet op maandag, in het oosten van het land reden in een aantal regio’s geen treinen van Arriva en Keolis. Deze staking heeft niet alleen betrekking op de cao multimodaal, maar ook op de grote cao in het streekvervoer waaronder 13.000 medewerkers vallen. Dat zijn met name buschauffeurs.

Ook de onderhandelingen voor deze cao verlopen stroef. Met de staking van vijf dagen willen FNV en CNV hiervoor eveneens een betere cao afdwingen. De bonden stelden eerder een ultimatum, maar daar gaf werkgeversvereniging VWOV geen gehoor aan. Nadat een werkgeversultimatum door de bonden werd genegeerd, liet VWOV weten dat het cao-bod dat voorlag was komen te vervallen. Ook voor deze cao beginnen de onderhandelingen dus weer van voren af aan.