Verdachte fatale steekpartij maandag overgeleverd aan Nederland

De 31-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Delft zondag wordt maandag door België overgeleverd aan Nederland, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep West.

Bij de steekpartij, die plaatsvond aan de Frederik van Eedenlaan, kwam een 33-jarige vrouw om het leven. Een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw zijn daarbij zwaargewond geraakt. De verdachte is later na een achtervolging in België aangehouden.

Volgens de politie kenden de slachtoffers en de verdachte elkaar. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht.