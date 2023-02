Advocaten Haagse oud-wethouders De Mos en Guernaoui aan het woord

Vorige week kwamen de aanklagers met hun strafeis tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, en op dinsdag is het de beurt aan hun advocaten. Zij houden dan hun pleidooien. Daarin vragen ze de rechters vermoedelijk om hun cliënten vrij te spreken. De Mos en Guernaoui zeggen gedurende het hele proces dat ze vinden dat ze onschuldig zijn.

De Mos en Guernaoui worden er onder meer van verdacht dat ze zich hebben laten omkopen. Ze zijn de kopstukken van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, en van 2018 tot 2019 waren ze wethouders. In die periode zouden ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor geschenken aan de partij. Zo zouden ze hebben geregeld dat de eigenaren van een zalencentrum twee vergunningen kregen om ook ’s nachts open te blijven. Ook zouden ze parkeertarieven hebben verlaagd voor hen. Andere ondernemers zouden hulp hebben gekregen bij vastgoedprojecten.

In de ogen van het Openbaar Ministerie zijn De Mos en Guernaoui ook lid geweest van een criminele organisatie, hebben ze meineed gepleegd en hebben ze geheime stukken laten uitlekken. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen De Mos, evenals een bestuursverbod van 4 jaar en een boete van 8500 euro. Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, en een bestuursverbod van 4 jaar.

De rechters doen waarschijnlijk pas eind volgende maand uitspraak.