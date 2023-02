Arriva: treinen Vechtdallijnen en noorden rijden ondanks staking

De treinen van Arriva in Friesland en Groningen en de treinen van Arriva op de Vechtdallijnen in het oosten rijden ondanks de staking wel, meldt de vervoerder dinsdagochtend. “De bestaande dienstregeling wordt gewoon opgestart.” Wel wordt reizigers geadviseerd om goed de reisplanner in de gaten te houden.

Vanwege de staking in het streekvervoer rijden de Arriva-treinen in Achterhoek Rivierenland niet. Om 07.30 uur wordt bekend welke impact de staking heeft op de bussen van Arriva. Reizigers moeten in ieder geval rekening houden met uitval van bussen gedurende de dag.

Sinds maandag hebben duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer het werk neergelegd. Ze voeren actie voor een hoger loon. Ook willen ze dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen. Het gaat om personeel van vervoerders als Arriva, Qbuzz en Keolis.