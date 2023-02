Zes Nederlanders zijn door hun naasten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als vermist opgegeven in Turkije, dat maandag is getroffen door zware aardbevingen. “We maken ons ernstig zorgen over hun situatie en doen wat we kunnen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor hun familie en vrienden”, meldt het ministerie.

Het ministerie heeft nog geen bevestiging of er Nederlandse slachtoffers zijn, maar staat voortdurend in contact met de Turkse autoriteiten ter plaatse.