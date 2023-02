FNV: Niet 50 maar 75 procent van de dienstregeling rijdt niet

Vakbond FNV is het niet eens met de schatting van vertegenwoordiger van de vervoersbedrijven VWOV dat de helft van de streekbussen rijdt op dag twee van de staking in het regionale openbaar vervoer. Volgens FNV ligt 75 procent van de dienstregeling stil.

“De berichtgeving op de stations klopt niet”, zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. “De bedrijven sturen reizigers op pad met het idee dat ze gewoon kunnen reizen, maar dat is gewoon niet waar.”

Hij berekent dat er dagelijks 6000 mensen werkzaam zijn in het regionale openbaar vervoer. Volgens Van der Gaag hebben FNV en CNV samen 4500 mensen geregistreerd als staker. “Daarmee kom je dus op 75 procent. Voorzitter van de VWOV Fred Kagie laat weten dat zijn organisatie geen belang heeft om verkeerde cijfers naar buiten te brengen. “Ik weet wat er staakt en ik weet wat er rijdt. “

Sinds maandag hebben duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer het werk neergelegd. Het gaat om personeel van vervoerders als Arriva, Qbuzz en Keolis. Ze voeren actie voor een hoger loon.

Ook willen ze dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen. “Iedereen gaat gebukt onder de hoge werkdruk”, meent Van der Gaag. “Het is alleen maar jagen en futloos na een werkdag thuiszitten.”

Maandag verviel het cao-bod van werkgevers in het streekvervoer, waarmee de onderhandelingen opnieuw moeten beginnen. Volgens Arriva hadden vakbonden tot maandagmiddag 17.00 uur om te reageren, maar is dat niet gebeurd. Het betrof een bod voor de cao multimodaal. Een eerder bod voor de grotere cao in het streekvervoer was al vervallen.

Achter de schermen houden de bonden contact met de werkgevers, volgens Van der Gaag. “Het zit op inhoud goed vast, daar balen we van. Maar we zitten klem en we moeten druk blijven zetten,” Volgens de vakbondsbestuurder voor het streekvervoer willen de vakbonden een bemiddelaar maar willen de werkgevers daar niet aan.

Kagie vindt dat een bemiddelaar of een gespreksleider wel degelijk iets kan bijdragen maar dat er ook “iets van te voren moet gebeuren”. Hij doelt er daarmee op dat de VWOV niet aan tafel wil met de bonden op hun voorwaarden.