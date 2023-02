Islamitische stichting haalt ruim 1 miljoen euro op voor Turkije

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft sinds maandag 1,2 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Een woordvoerder van de koepelorganisatie die 148 moskeeën vertegenwoordigt, zegt trots te zijn dat veel Nederlanders de slachtoffers willen steunen.

“We werden platgebeld door mensen die vroegen waar ze geld of goederen konden doneren. Vanwege drukte was onze website tijdelijk onbereikbaar.” Volgens de woordvoerder van ISN komt hulp van alle kanten. Zo bieden transportbedrijven aan om goederen naar het getroffen gebied te brengen en willen ook veel organisaties en ondernemers samenwerken.

“De bereidheid om te helpen is zó groot dat je soms mensen een beetje moet afremmen om de hulp goed te kunnen coördineren. We zijn daarnaast ook positief verrast door de vele steunbetuigingen uit alle lagen van de samenleving, ongeacht religie of afkomst. Die solidariteit maakt ons trots en geeft een goed gevoel.”

ISN hoopt binnen een week alle ingezamelde goederen naar het getroffen gebied te kunnen sturen. Op vrijdag zal er in alle moskeeën aandacht worden besteed aan de slachtoffers. Ook wordt er na het middaggebed geld ingezameld.