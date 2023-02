Lareb: vrouwen twee keer grotere kans op bijwerking coronavaccin

Vrouwen hebben een twee keer grotere kans om een bijwerking te krijgen na hun coronavaccinatie dan mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst na de eerste prik, aldus bijwerkingencentrum Lareb.

Meer dan 27.000 gevaccineerden deden mee aan het onderzoek. Daarvan was het merendeel (62,5 procent) vrouw. Lareb heeft het onderzoek hierop gecorrigeerd. Vrouwen hadden vooral opmerkelijk meer last van misselijkheid en van een ontsteking op de injectieplaats dan mannen. Ook duurde het herstel van vrouwen iets langer dan bij mannen.

“Over het algemeen is bekend dat meer vrouwen bijwerkingen ervaren van vaccins dan mannen”, vertelt directeur Agnes Kant van Lareb. “Dat komt onder andere door een sterkere reactie van het afweersysteem.” Volgens Lareb kan dit onderzoek bijdragen aan kennis over de verschillen in reacties op vaccinaties tussen vrouw en man. In toekomstige vaccinatiecampagnes kan informatie hierover meegenomen worden.