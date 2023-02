Racistische leuzen op Erasmusbrug kwamen uit draagbare laserkubus

De politie gaat ervan uit dat de racistische teksten die tijdens oud en nieuw te zien waren op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geprojecteerd met een draagbaar laserapparaat in de vorm van een kubus. De laser stond mogelijk opgesteld tussen het Wilhelminaplein en de Wilhelminakade op de Kop van Zuid, of ergens tussen de Westerkade en Willemskade aan de andere kant van de Nieuwe Maas, meldt een politiewoordvoerster in het programma Opsporing Verzocht.

De teksten konden volgens de zegsvrouw vanuit een woning zijn geprojecteerd. Maar het is ook mogelijk dat de projector op straat stond.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de teksten die tijdens de jaarwisseling zijn geprojecteerd strafbaar. Het ging onder meer om ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’. Ook de Engelstalige zin ‘We must secure the existence of our people and a future for white children’ (We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren) was te zien. Dit is ook wel bekend onder de afkorting ’14 words’, een tekst van een Amerikaanse neonazi. De politie is onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Leden van de Telegramgroep White Lives Matter uit Nederland en Duitsland hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor het projecteren van de teksten. Wie er achter deze Telegramgroep zitten, is onbekend.