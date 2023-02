Save the Children: 1,8 miljoen euro noodhulp slachtoffers beving

Hulporganisatie Save the Children maakt 2 miljoen dollar (ruim 1,8 miljoen euro) vrij uit haar internationale noodhulpfonds om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. In Turkije is een team opgericht dat “nauw zal samenwerken met de overheid en andere aanwezige hulporganisaties”.

De focus ligt volgens de hulporganisatie op het opereren vanuit Gaziantep en de Turkse provincie Hatay. Ook in het noordwesten van Syrië wordt de hulpverlening opgestart.

Save the Children zal onder meer winterkleding, dekens en spullen voor het creëren van tijdelijk onderdak uitdelen. Hierbij moet gedacht worden aan dekzeil en touw.