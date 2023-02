Activisten beëindigen bezetting Erasmus zelf na nacht in gebouw

Een groep activisten heeft de nacht doorgebracht in een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) en het protest daarna zelf beëindigd. Ze verlieten het bezette gebouw met een spandoek waarop stond: “We’ll be back” (We zullen terugkomen). De bezetting begon een dag nadat het bestuur van de EUR nieuwe verduurzamingsplannen had aangekondigd én de “klimaatnoodtoestand” had uitgeroepen.

Dat “voelt als greenwashing”, vonden de activisten van OccupyEUR, die daarmee aangaven dat ze de maatregelen nog te slap vinden en vaststelden dat hun eerdere eisen niet zijn ingewilligd. Zo vinden de activisten dat de universiteit direct alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Het bestuur van de universiteit gaat minder ver. Die maakte maandag wel bekend dat de externe relaties tegen het licht worden gehouden. De EUR roept een projectgroep in het leven die in kaart gaat brengen welke banden de universiteit heeft met organisaties “die een grote impact hebben op klimaat en ecosystemen”.

Verder wil de universiteit in de gehele organisatie “de duurzaamheidstransitie verbreden en versnellen.” Het bestuur sprak ook de garantie uit dat alle studenten tijdens hun studieloopbaan “in aanraking komen met duurzaamheidsonderwijs, inclusief de klimaat- en ecologische noodtoestand”. En er worden maatregelen genomen om het eten op de campus te verduurzamen, bijvoorbeeld door vegetarisch eten te promoten.

Door de actie, waar tientallen mensen aan deelnamen, konden dinsdag meerdere lessen niet doorgaan. Daar was de EUR niet blij mee. “We kunnen niet toestaan dat door een kleine groep studenten die hun mening uiten, grote groepen studenten gehinderd worden in hun activiteiten.”

Naast klimaateisen pleitten de bezetters voor betere contracten van medewerkers, meer rolstolvriendelijkheid van de gebouwen en oplossingen voor hoge studieschulden.

Een eerdere bezetting op de EUR, eind november, werd door de politie beëindigd.