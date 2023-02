Defensieminister Ollongren zou hulp aan Syrië ’toejuichen’

Defensieminister Kajsa Ollongren “zou het toejuichen” als ook noodhulp kan worden gestuurd naar Syrië, dat net als Turkije zwaar is getroffen door een zware aardbeving eerder deze week. De bewindsvrouw hoopt dat daar in VN-verband afspraken over kunnen worden gemaakt, zei zij in Goedemorgen Nederland.

Nederlandse militairen helpen in Turkije met het zoeken naar overlevenden. Het team waarvan zij deel uitmaken, heeft tot nu toe zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Maar in Syrië is dat “heel lastig, vanwege de veiligheidssituatie en de niet-bestaande contacten met het regime”, aldus Ollongren. De Europese Unie liet ook al weten geen reddingsteams te kunnen sturen zonder dat Syrië daar zelf om vraagt.

Daarnaast gelden internationale sancties tegen Syrië, dat al jaren wordt verscheurd door een burgeroorlog. Maar: “humanitaire hulp gaat boven alles”, vindt Ollongren. de Syrische Rode Halve Maan, onderdeel van het internationale Rode Kruis, vroeg de EU eerder deze week om te stoppen met strafmaatregelen die de hulpverlening bemoeilijken.