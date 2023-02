Kamerleden blij met uitspraak over nareismaatregel

Tweede Kamerleden zijn blij dat de hoogste rechter een einde heeft gemaakt aan de juridische discussie over de nareismaatregel van het kabinet. Don Ceder van de ChristenUnie noemt het een “goede zaak” dat gezinshereniging nu niet meer uitgesteld wordt, al had hij liever vooraf juridisch advies ingewonnen. D66’er Anne-Marijke Podt zegt vooral blij te zijn dat er duidelijkheid is. “Veel asielzoekers kunnen nu worden herenigd met familie.”

VVD’er Ruben Brekelmans spreekt ook van duidelijkheid, maar wijst wel op de consequenties. “We zullen alternatieve maatregelen moeten nemen om de instroom omlaag te brengen. Daar is het kabinet druk mee bezig”, laat hij weten. René Peters van het CDA wil weten wat het kabinet precies van plan is. “We hebben als Nederland namelijk niet de luxe om niets te doen, want de huidige instroomcijfers zijn onhoudbaar.”

De Raad van State oordeelde dat de nareisbeperkingen die het kabinet eind augustus aankondigde in strijd waren met de wet. Het kabinet besloot daarop de maatregel te schrappen. Linkse en progressieve oppositiepartijen zijn boos dat het zover moest komen, blijkt uit hun eerste reacties.

“Eindelijk is de maatregel waarvan het kabinet al wíst dat het juridisch onhoudbaar was van tafel”, twittert Suzanne Kröger van GroenLinks. Ze zegt dat de maatregel vooral ten koste ging van “kwetsbare vluchtelingenkinderen”, en wil dat Van der Burg “vandaag nog in actie” komt om de betreffende gezinnen naar Nederland te halen.

Ook Kati Piri van de PvdA is niet verrast over het oordeel van de Raad van State. “De vier coalitiepartijen maakten vanaf het begin kwetsbare mensen ondergeschikt om hun onderlinge politieke gedoe af te kopen. Dit kabinet lijkt geen morele ondergrenzen te kennen.”

“Het gaat lekker met de migratieplannen van Rutte #not”, twittert SP’er Jasper van Dijk. Marieke Koekkoek van Volt vindt dat het kabinet “willens en wetens (…) maandenlang illegaal beleid” heeft uitgevoerd. Dat heeft volgens haar geleid tot “veel menselijk leed en weer een crisis doordat er geen keuzes gemaakt werden”.

De rechtse oppositie is niet blij met de uitspraak. “1200 asielprofiteurs in aantocht dankzij incompetente D66-rechters en falend duo Kaag/Rutte”, schrijft PVV-leider Geert Wilders, verwijzend naar de 1200 mensen die door de uitspraak niet meer hoeven wachten tot ze het visum mogen ophalen waar ze volgens de Raad van State direct recht op hebben.

Derk Jan Eppink (JA21) noemt de coalitie “handelingsonbekwaam” en pleit voor “hekken en muren” voor migratiebeperking.