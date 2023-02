Onderzoek-MH17 afgerond, geen nieuwe verdachten bekend

Het onderzoek naar wie betrokken is geweest bij het neerhalen van vlucht MH17 is stilgelegd. Het heeft geen nieuwe verdachten opgeleverd die vervolgd kunnen worden. Dit blijkt woensdag uit een persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT).

De afgelopen tijd is onder meer onderzoek gedaan naar de bemanning van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is neergehaald. Dit onderzoek kwam uit bij drie officieren van de 53e brigade van het Russische leger. “Hun betrokkenheid bij het neerschieten van MH17 wordt niet door andere bronnen bevestigd. Daarom openbaart het JIT hun namen niet. De Russische autoriteiten beantwoorden geen vragen over de bemanning, omdat er volgens hen geen Russische Buk-TELAR aanwezig was in Oost-Oekraïne”, aldus het onderzoeksteam.

Er is volgens het JIT wel veel bekend geworden over de besluitvorming rond het verstrekken van de raketinstallatie, die vanuit Rusland naar het strijdgebied Oost-Oekraïne werd vervoerd. Echter kan niet worden achterhaald waarom de raket is afgevuurd en wie op de knop heeft gedrukt. Het bewijs dat er ligt is “niet concreet genoeg om in de rechtszaal tot veroordelingen te leiden, zo meent het Openbaar Ministerie. Daarom worden op dit moment geen nieuwe rechtszaken gestart”.

“De opsporingsactiviteiten hebben nu hun grens bereikt. Alle relevante en beschikbare telecomdata, radar- en satellietgegevens zijn inmiddels geanalyseerd. Er zijn vele getuigenoproepen gedaan, talloze getuigen gehoord, honderden tapgesprekken geanalyseerd. Al het onderzoek dat het JIT kon doen zonder medewerking van de Russische autoriteiten, en zonder mensen in gevaar te brengen, is verricht”, zegt Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche.

Onlangs werd al bekend dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich gaat buigen over de rol van Rusland bij het neerhalen van de vlucht. Dit na klachten van Nederland en individuele nabestaanden. Volgens het JIT kunnen de woensdag gepresenteerde onderzoeksresultaten wel bijdragen aan deze zaak.

In november vorig jaar veroordeelde de rechtbank Den Haag rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko tot levenslange celstraffen voor hun rol in het neerhalen van MH17. Ze werden als verdachten aangemerkt na jarenlang onderzoek door het JIT. De vierde verdachte, Oleg Poelatov is vrijgesproken. De rechtbank overwoog dat het neerhalen van de vlucht een vergissing was van de pro-Russische separatisten – de daders hadden vermoedelijk niet de bedoeling een passagiersvliegtuig neer te halen, maar een militair vliegtuig.

Op 17 juli 2014 stortte het toestel van Malaysia Airlines, vertrokken van Schiphol en onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, neer boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen bijna 200 Nederlanders.